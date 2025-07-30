На побережье Гавайев обрушилось цунами
Цунами обрушились на побережье Гавайев.
Об этом сообщили местные экстренные службы.
"Волны цунами достигли берегов Гавайев", - говорится в сообщении служб в Х.
30 июля около полудня по местному времени (около 03:00 мск) в районе Камчатского края произошло мощное землетрясение.
По разным оценкам, его магнитуда достигала 8,7, что делает его самым сильным в регионе с 1952 года.
Эпицентр находился примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского.
В результате подземных толчков на побережье Северо-Курильска (Сахалинская область) обрушилось четыре волны цунами.
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