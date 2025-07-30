На побережье Гавайев обрушилось цунами

Цунами обрушились на побережье Гавайев.

Об этом сообщили местные экстренные службы.

"Волны цунами достигли берегов Гавайев", - говорится в сообщении служб в Х.

30 июля около полудня по местному времени (около 03:00 мск) в районе Камчатского края произошло мощное землетрясение.

По разным оценкам, его магнитуда достигала 8,7, что делает его самым сильным в регионе с 1952 года.

Эпицентр находился примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского.

В результате подземных толчков на побережье Северо-Курильска (Сахалинская область) обрушилось четыре волны цунами.