Канада изучает вопрос признания Палестины

Правительство Канады изучает вопрос признания палестинской государственности.

Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на источники.

По его данным, в среду канадский премьер-министр Марк Карни проведет совещание по этой теме.

На текущий момент решение еще не принято.

Как отмечает телеканал, палестинский вопрос будет поднят после того, как во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, в случае если Израиль «продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве». По информации СВС, Карни в тот же день провел телефонный разговор со Стармером, в ходе которого обсуждалась ситуация в Газе.

Ранее власти Канады неоднократно заявляли, что конфликт в секторе Газа можно урегулировать лишь на основе мирного сосуществования двух государств при признании Государства Палестина.

Источник: ТАСС