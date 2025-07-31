Глава Минобороны Сирии тоже прибыл в Москву
Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Россию.
Об этом сообщило сирийское агентство SANA.
По его информации, в ходе визита запланирована его встреча с российским коллегой Андреем Белоусовым для обсуждения ряда общих вопросов.
В Москву 31 июля прибыла сирийская делегация во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани, который провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия.
Базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением.
В феврале Абу Касра сообщил, что Сирия сохранит на своей территории российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если это будет ей выгодно.
Источник: ТАСС