Глава Минобороны Сирии тоже прибыл в Москву

Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Россию.

Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, в ходе визита запланирована его встреча с российским коллегой Андреем Белоусовым для обсуждения ряда общих вопросов.

В Москву 31 июля прибыла сирийская делегация во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани, который провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия.

Базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением.

В феврале Абу Касра сообщил, что Сирия сохранит на своей территории российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если это будет ей выгодно.

Источник: ТАСС