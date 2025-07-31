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ChatGPT получает более 2 миллиардов запросов в день

First News Media17:44 - Сегодня
ChatGPT получает более 2 миллиардов запросов в день

Компания OpenAi, что занимается разработкой популярного искусственного интеллекта ChatGpt, в недавнем опубликованном отчете, подготовленном совместно с Axios продемонстрировал значительный рост – чат-бот ежедневно обрабатывает около 2,5 миллиарда пользовательских запросов по всему миру.

Стоит отметить, что из них только примерно 330 миллионов поступают из США. Согласно последним обновлениям, OpenAI внедрила возможности персонализированного взаимодействия, позволяющие ChatGPT адаптировать ответы под конкретного пользователя. Эти улучшения, по мнению компании, повышают точность и комфорт использования, что напрямую отражается на росте популярности сервиса.

И динамика роста ChatGPT впечатляет, всего за восемь месяцев число ежедневных обращений к боту более чем удвоилось: с 1 миллиарда в декабре 2024 года до нынешних 2,5 миллиардов. В апреле число еженедельных активных пользователей ChatGPT достигло 500 миллионов. По данным аналитических компаний, это делает платформу пятой по популярности в мире: только за май 2025 года сайт chat.openai.com собрал более 4,5 миллиарда визитов.

Тем не менее, резкий рост популярности ИИ-инструментов сопровождается не только позитивными отзывами. ChatGPT всё чаще используется не только в образовательных или рабочих целях, но и как средство для эмоциональной поддержки, вплоть до замены сеансов психотерапии. Несмотря на возможный потенциал такого подхода, эксперты предупреждают о возможных рисках. Психологи и специалисты по этике ИИ указывают на «глубоко тревожные» слепые зоны в таких взаимодействиях, включая отсутствие реального понимания контекста, диагностики и квалифицированной помощи.

Но кроме этого, руководитель OpenAI Сэм Альтманотмечает основную цель в их работе – обеспечить доступность каждого в мире к чат-боту. В преддверии конференции Федеральной резервной системы он заявил о намерении представить «третий путь» развития: между излишней технологической эйфорией и опасениями по поводу влияния ИИ на рынок труда. Альтман также продолжает лоббировать концепцию «демократизации ИИ», подчёркивая необходимость встраивания технологий в повседневную жизнь с учётом интересов всех социальных групп.

Источник: Independent

Джамиля Суджадинова

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