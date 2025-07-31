Пезешкиан: Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с Азербайджаном

Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с братским, соседним Азербайджаном.

Как передает 1news.az со ссылкой на иранские телеграм-каналы, об этом заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Азербайджан является для нас родным. Как могло получиться так, чтобы я поехал туда и не смог достичь никаких договорённостей? Израиль способен наладить с ними отношения, а мы – нет?

В чем кроется корень проблемы, что у нас не получается установить правильные и доброжелательнее отношения с нашими сёстрами и братьями – это мы должны видеть сами", - подчеркнул Пезешкиан.