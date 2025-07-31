В Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке погиб человек

Один человек погиб, еще семеро получили травмы в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке и вызванного им цунами.

Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

По данным спасательных служб, один человек погиб в результате автомобильной аварии, пытаясь на собственном автомобиле эвакуироваться из прибрежной зоны в префектуре Кумамото - автомобилист не справился с управлением на горной дороге. Семеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести в ходе эвакуации. Непосредственно о жертвах или пострадавших в результате цунами, как и о серьезных разрушениях, информации не поступало. "Мы призываем людей следовать указаниям национального метеорологического управления", - подчеркнул Хаяси.

В Японии сохраняется предупреждение о цунами практически для всего тихоокеанского побережья страны. К береговой линии восточных, северо-восточных и северных регионов страны в среду пришли волны высотой от 20 см до 1,3 метра.

В общей сложности указания к эвакуации получили порядка 2 млн жителей тихоокеанского побережья страны. Национальное метеорологическое управление Японии призывает эвакуировавшихся не возвращаться в свои жилища до полного снятия предупреждения о цунами.

Источник: ТАСС