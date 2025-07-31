В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек

Двадцать пять человек, находившихся на борту самолета рейса американской авиакомпании Delta Air Lines, были госпитализированы после экстренной посадки самолета в штате Миннесота из-за сильной турбулентности.

Как отмечается, рейс DL56 авиакомпании Delta Air Lines, следовавший в среду из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, был перенаправлен в международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол после того, как самолет попал по пути в зону сильной турбулентности.

"Двадцать пять человек, находившихся на борту, были доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.