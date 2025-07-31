Анкара увязывает открытие границы с Арменией с выполнением условий по Зангезурскому коридору

Граница между Турцией и Арменией может быть открыта.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн в интервью АПА.

Посол отметил, что процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и Турцией и Арменией следует рассматривать в комплексе: «Оба процесса нормализации идут параллельно. В 2022 году были назначены спецпредставители по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией. Известно, что граница Турции с Арменией закрыта с 1993 года из-за оккупации азербайджанских территорий. Армения не имеет выхода к морю, и от этого больше всего страдает армянский народ. Армения граничит с Азербайджаном и Турцией на востоке и западе, эти границы закрыты. От этого мира выиграют все, но больше всего выиграет Армения. Мы хотим ускорить процесс нормализации. Если будет подписано или парафировано устойчивое мирное соглашение и выполнены условия, касающиеся Зангезурского коридора, то турецко-армянская граница может быть открыта в подходящее время в результате консультаций между Анкарой и Баку. Это будет зависеть от того, как будет развиваться процесс нормализации».