Бирол Акгюн: Турция готова открыть консульство в Шуше или в любом городе Карабаха

Мы готовы открыть консульство в Шуше или в любом городе Карабаха по решению Азербайджана.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный Ппосол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн в интервью АПА.

«В 2021 году мы подали заявку на открытие консульства Турции в Шуше. Пока ни одна страна не имеет консульства в Шуше. Это решение Азербайджан примет в рамках своих суверенных прав. Мы готовы открыть консульство в Шуше или в любом городе Карабаха по решению Азербайджана», — отметил посол.