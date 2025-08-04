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В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине

First News Media10:32 - Сегодня
В Турции призвали сохранять интенсивность переговоров по Украине

Переговорный процесс по урегулированию конфликта в Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала Украине тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

"Конечно, мы рассчитываем, что они будут интенсивными, турецкая сторона регулярно призывает сохранять диалог", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, как долго может сохраниться переговорный трек в Стамбуле.

На вопрос о наличии попыток срыва этих переговоров, как это было в 2022 году, источник отметил, что "такие попытки будут всегда".

"Постоянно будут. Поэтому и необходимо сохранять диалог", - уточнил он.

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