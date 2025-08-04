Индия ответила на критику США за импорт нефти из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия подвергается нападкам со стороны Запада, в частности США и Европейского союза, за закупки нефти у России.

об этом говорится в заявлении, распространённом МИД Индии.

«После начала конфликта в Украине США и ЕС начали критиковать Индию за импорт российской нефти. Однако Индия приняла такое решение из-за того, что традиционные маршруты поставок были переориентированы в сторону Европы. При этом США тогда поддерживали такие закупки Индии во имя стабильности на мировом энергетическом рынке», — отметил дипломат.