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Индия ответила на критику США за импорт нефти из России

First News Media23:40 - 04 / 08 / 2025
Индия ответила на критику США за импорт нефти из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия подвергается нападкам со стороны Запада, в частности США и Европейского союза, за закупки нефти у России.

об этом говорится в заявлении, распространённом МИД Индии.

«После начала конфликта в Украине США и ЕС начали критиковать Индию за импорт российской нефти. Однако Индия приняла такое решение из-за того, что традиционные маршруты поставок были переориентированы в сторону Европы. При этом США тогда поддерживали такие закупки Индии во имя стабильности на мировом энергетическом рынке», — отметил дипломат.

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