В Ханкенди проходит церемония открытия VI Летнего лагеря диаспорской молодежи - ФОТО

В Ханкенди проходит церемония открытия VI Летнего лагеря диаспорской молодежи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия принимают участие официальные лица, видные представители интеллигенции, известные деятели науки, культуры и искусства.

VI Летний лагерь диаспорской молодежи, организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева и приуроченный к «Году Конституции и Суверенитета», продлится до 9 августа.

В мероприятии принимают участие 128 азербайджанцев из 61 страны мира, а также молодежь дружественных Азербайджану народов.

Программа лагеря весьма насыщена. Участники получат подробную информацию о диаспорской политике, реализуемой под руководством главы государства, встретятся с официальными лицами и дипломатами, экспертами в различных областях, членами семей шехидов и нашими героическими гази, ближе познакомятся с Карабахом, примут участие в уроках родного языка, развлекательных программах и интеллектуальных играх.

Отметим, что проект «Летний лагерь диаспорской молодежи» завоевал большой авторитет как внутри страны, так и среди диаспоры. Ярким примером этого является растущий из года в год интерес к летним лагерям.

Предыдущие лагеря были организованы в городах Шеки, Шамахы, Шуша, Нахчыван и Лачин. Ежегодно в организационный комитет лагерей поступает более 3000 обращений из более чем 60 стран мира, и свыше 700 заявителей уже приняли участие в летних лагерях.