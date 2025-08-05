США начали выдавать визы под денежный залог

Государственный департамент США объявил о запуске пилотной программы, предусматривающей возможность получения деловых и туристических виз (категорий B-1 и B-2) иностранцами под денежный залог в размере до $15 тыс.

Об этом говорится в уведомлении, размещённом в электронной базе Федерального реестра — официального списка документов правительства США.

Согласно документу, программа распространяется на граждан стран, из которых фиксируется высокая доля нарушений визового режима — в частности, случаев превышения разрешённого срока пребывания в США. Кроме того, залог может быть запрошен в ситуациях, когда заявитель предоставляет консульским учреждениям недостаточный объём информации для проведения проверки.

Размер залога будет варьироваться — $5 тыс., $10 тыс. или $15 тыс. — в зависимости от конкретных обстоятельств. Средства подлежат полному возврату при условии своевременного выезда заявителя из страны.

Программа рассчитана на один год с момента официальной публикации уведомления, которая запланирована на 5 августа.