ФСБ ликвидировала троих террористов в Кабардино-Балкарии

В селе Исламей в Кабардино-Балкарии убиты трое граждан России, подозреваемых в подготовке нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

ФСБ называет их участниками запрещенной в России международной террористической организации. При задержании подозреваемые «оказали вооруженное сопротивление» и были убиты ответным огнем, заявили в ведомстве.

Спецслужба утверждает, что на месте столкновения обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат, а также средства связи, в которых была переписка с «находящимися за рубежом координаторами террористической деятельности».

Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия (пункт «а» части 3 статьи 222 УК), незаконном изготовление взрывных устройств или взрывчатых веществ (пункт «а» части 3 статьи 221.1 и часть 2 статьи 223.1) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317).

По данным СК, перестрелка между силовиками и подозреваемыми произошла в ночь на 1 августа.

Источник: Meduza