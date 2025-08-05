Украина обнаружила в российских беспилотниках компоненты из Индии

Киев обнаружил компоненты из Индии в российских беспилотниках, использовавшихся для атак на Украину.

Как сообщает unian, об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в соцсетях.

"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань. Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев", - отметил Ермак в Telegram. Он добавил, что и покупка российских энергоресурсов - это финансирование войны, которое не способствует миру.

В материале Hindustan Times, на которое руководитель ОП оставил ссылку, говорится о том, что электронные компоненты производства Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor - либо собранные, либо изготовленные в Индии - использовались Россией при производстве ударных беспилотников Shahed 136 иранского производства.