Назначен новый начальник Генштаба ВС Турции - ФОТО

В Высшем командовании Вооруженных сил Турции произошли изменения.

Как сообщает Anadolu, решением Высшего военного совета начальник Генерального штаба, генерал армии Метин Гюрак отправлен в отставку. Его место занял командующий Сухопутными войсками, генерал армии Селчук Байрактароглу.

Командующим Сухопутными войсками назначен командующий 1-й армией, генерал армии Метин Токель.

Полномочия командующего Военно-морскими силами, адмирала Эрджюмента Татлыоглу

и командующего Военно-воздушными силами генерала армии Зии Джемаля Кадыоглу

продлены на год.

Изменения утверждены президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.