Назначен новый начальник Генштаба ВС Турции - ФОТО
В Высшем командовании Вооруженных сил Турции произошли изменения.
Как сообщает Anadolu, решением Высшего военного совета начальник Генерального штаба, генерал армии Метин Гюрак отправлен в отставку. Его место занял командующий Сухопутными войсками, генерал армии Селчук Байрактароглу.
Командующим Сухопутными войсками назначен командующий 1-й армией, генерал армии Метин Токель.
Полномочия командующего Военно-морскими силами, адмирала Эрджюмента Татлыоглу
и командующего Военно-воздушными силами генерала армии Зии Джемаля Кадыоглу
продлены на год.
Изменения утверждены президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını imzaladı https://t.co/uy7MuiiK8F pic.twitter.com/YSvIZ78rGm — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) August 5, 2025