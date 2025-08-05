 Фархад Парвизи уволен из Baker Tilly Azerbaijan после скандальных высказываний о женщинах - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Фархад Парвизи уволен из Baker Tilly Azerbaijan после скандальных высказываний о женщинах - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:38 - Сегодня
Фархад Парвизи уволен из Baker Tilly Azerbaijan после скандальных высказываний о женщинах - ВИДЕО

Экономист Фархад Парвизи был уволен с должности директора по финансовым и бизнес-услугам в азербайджанском филиале компании Baker Tilly Azerbaijan.

Об этом сообщила журналистка Тунай Алиева на своей странице в социальных сетях.

По её словам, это решение является не только проявлением корпоративной ответственности, но и «смелой и принципиальной позицией, сделанной ради здорового будущего общества».

Тунай Алиева поблагодарила руководство Baker Tilly International, в частности главу Франческу Лагерберг, а также всю команду. Она подчеркнула, что эта позиция является важным посланием для тысяч женщин.

Как передает 1news.az, Bakupost.az связался с компанией Baker Tilly International по этому вопросу. Сотрудник отдела маркетинга компании сообщил, что они не могут предоставить информацию, поскольку их внутренние процедуры запрещают разглашать подобные сведения.

«Вы сами видите, что происходит в социальных сетях в последнее время. Любая информация, предоставленная компанией, может быть искажена, поэтому мы решили воздержаться от комментариев, основываясь на нашей внутренней политике. За это время, помимо вас, в компанию поступило множество звонков и запросов. Мы решили не отвечать ни на один звонок и ни на одно обращение», — пояснил представитель компании.

Чтобы прояснить ситуацию, Bakupost.az также связался с Фархадом Парвизи. В своём комментарии он заявил, что по этому вопросу следует обращаться к руководству компании.

«Об этом вам сообщит руководство компании», — сказал он.

А когда сообщили Фархаду Парвизи, что уже связались с компанией, он ответил:

«Вероятно, для этого есть причина, поэтому информацию и не предоставляют. Я тоже, согласно условиям своего контракта, не могу делать заявления без ведома компании».

Тем не менее, в своих профилях в социальных сетях Фархад Парвизи подтвердил, что покинул Baker Tilly International.

Стоит отметить, что некоторое время назад группа феминисток обратилась к руководству Baker Tilly International с требованием принять меры в отношении Фархада Парвизи из-за его высказываний о женщинах на телеканале Mədəniyyət TV. Они подчеркнули, что его позиция наносит ущерб репутации компании, выходя за рамки личного мнения.

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