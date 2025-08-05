Кобахидзе: Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном
Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном на полях конференции стран без выхода к морю в Туркменистане, сообщают армянские СМИ.
По его словам, это будет способствовать стабильности и миру в регионе, что крайне важно.
"Заявление Армении и Азербайджана о завершении обсуждения мирного договора - важный шаг на этом направлении", - сказал Кобахидзе.
Стороны также обсудили двусторонние отношения, вопросы активизации сотрудничества на разных треках.
Отмечается, что во встрече участвовала министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
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