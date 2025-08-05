Кобахидзе: Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном на полях конференции стран без выхода к морю в Туркменистане, сообщают армянские СМИ.

По его словам, это будет способствовать стабильности и миру в регионе, что крайне важно.

"Заявление Армении и Азербайджана о завершении обсуждения мирного договора - важный шаг на этом направлении", - сказал Кобахидзе.

Стороны также обсудили двусторонние отношения, вопросы активизации сотрудничества на разных треках.

Отмечается, что во встрече участвовала министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.