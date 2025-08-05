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Сербский министр перенес инсульт в эфире телешоу - ВИДЕО

First News Media17:07 - Сегодня
Сербский министр перенес инсульт в эфире телешоу - ВИДЕО

Глава исполнительного совета партии власти Сербии — «Сербской прогрессивной партии» — Дарко Глишич перенес инсульт, его состояние оценивается как тяжелое.

Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

«Глишич перенес инсульт в утреннем эфире на телеканале Pink TV. Он – самый преданный и близкий человек для президента (Александра) Вучича», — говорится в сообщении.

По данным издания, сам глава государства уже прибыл в больницу, в котором министр государственных инвестиций проходит экстренное лечение. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, в настоящий момент Глишич находится без сознания.

Источник: «Газета.ру»


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