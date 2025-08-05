В Азербайджане вступают в силу новые правила отказа в возбуждении уголовных дел

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о дополнениях к правилам отказа в возбуждении уголовных дел.

Как сообщает Report, согласно поправкам, судья или уполномоченный орган (должностное лицо), в производстве которого находится коммерческое гражданское дело, административный спор или дело об административном правонарушении, при обнаружении в действиях лица признаков преступления будет направлять специальное определение, принятое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях, а также имеющиеся в суде материалы прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием.

Согласно действовавшему законодательству, прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, или вышестоящий прокурор отменяет указанное решение, принимает решение о возбуждении уголовного дела в срок не более 10 дней с проведением или без проведения дополнительной проверки и направляет его следователю для проведения предварительного следствия, либо оставляет решение об отказе в возбуждении уголовного дела без изменений.

Поправки предусматривают, что при наличии неотмененного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по направленному специальному определению или материалам, данный вопрос будет решаться в порядке, предусмотренном выше.