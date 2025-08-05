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«Кто спустил «Бесогона» на Азербайджан? - CBC TV разоблачил кремлевский заказ

First News Media17:00 - Сегодня
«Кто спустил «Бесогона» на Азербайджан? - CBC TV разоблачил кремлевский заказ

На азербайджанском телеканале CBC TV вышел новый выпуск программы «Специальный репортаж».

В репортаже «Кто спустил Бесогона на Азербайджан - и зачем это Кремлю?» подробно разбирается скандальный выпуск передачи Никиты Михалкова.

Напомним, что последний выпуск михалковского «Бесогона» был наполнен фейками, манипуляциями и откровенной пропагандой против Азербайджана.

В своем репортаже CBC TV ставит под обоснованное сомнение мотивы, стоящие за нападками известного российского режиссёра, уже давно превратившегося в рупор пропаганды и ретранслятора кремлевских установок. Михалков - с юности обласканный системой и в старости ставший ее истеричным трибуном – представляет собой символ деградации российской элиты, указывает CBC TV. В своей передаче он попытался выставить Азербайджан "русофобским" государством, но так и не сумел привести никаких тому доказательств.

CBC TV подчеркивает, что свои фейки Михалков распространяет по указке Кремля, сильно раздраженного независимой позицией Баку. По убеждению авторов репортажа, Россия, теряя влияние на Южном Кавказе, пытается очернить Азербайджан, а «Бесогон» является удобным инструментом для таких провокаций. Также отмечается, что продвижение нарратива о «неблагодарности» Баку - это часть более широкой кремлевской кампании давления и шантажа.

В финале авторы сюжета задаются вопросом: «Если Михалков — совесть нации, то в каком состоянии сама нация?» тем самым ставя под сомнение моральный облик как самого пропагандиста, так и всей системы, которую он обслуживает.

Подробно по ссылке.

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