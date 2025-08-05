Фархад Мамедов об активизации США в мирном процессе: «Армяно-азербайджанская повестка уже ясна»

Тема мирного процесса между Азербайджаном и Арменией активно обсуждается в политических кругах США.

На фоне неофициальной информации о возможности встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в эту пятницу, 8 августа в Вашингтоне, некоторые американские политики делятся своими прогнозами по теме мирного процесса.

В частности, сенатор Стив Дейнс заявил, что президент Трамп находится на пороге заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По его словам, многие попытки третьих стран или организаций для установления мира были неэффективными или недальновидными. Предыдущие администрации США, отметил Дейнс, не уделяли приоритетного внимания региону и мирным переговорам, пишет The Wall Street Journal.

В то же время член Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Джо Уилсон написал в своей публикации в Х, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет заключен мир. «Никогда не было президента-миротворца, подобного Дональду Трампу», - отметил он.

Джо Уилсон перечислил страны, между которыми, по его мнению, Трамп способствовал установлению мира:

- Конго и Руанда

- Таиланд и Камбоджа

- Пакистан и Индия

- И вскоре - Азербайджан и Армения

«Он заслуживает Нобелевскую премию мира!» - подчеркнул Уилсон.

Сам Дональд Трамп еще в середине июля заявил, что Баку и Иреван близки к тому, чтобы заключить соглашение о мире. «Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение - ред.) уже близко к цели», - сказал американский лидер на ужине с американскими сенаторами, его речь транслировали американские телеканалы.

Также на пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президент Трамп выразил уверенность в том, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вскоре будет окончательно и успешно урегулирован. По словам Трампа, США предприняли конкретные шаги для содействия процессу урегулирования между двумя странами, и эти усилия, как он отметил, «приведут к положительному результату».

Между тем, накануне Госдеп США сообщил о телефонном разговоре госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. Стороны обсудили поддержку мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, отметил Госдеп.

Отметим, что возможность вашингтонской встречи лидеров Азербайджана и Армении в ближайшую пятницу допустил проживающий в США журналист Алекс Рауфоглу со ссылкой на собственные источники. «Многочисленные источники подтверждают мне, что Армения и Азербайджан готовы объявить о своем намерении достичь мира позднее на этой неделе в Вашингтоне. По данным источников, ожидается, что в пятницу Трамп примет в Белом доме Никола Пашиняна и Ильхама Алиева», - написал он в соцсети.

Позже Алекс Рауфоглу опубликовал новые детали встречи в Белом доме с участием США, Армении и Азербайджана. По его информации, Трамп вначале проведет отдельную встречу с Николом Пашиняном. Затем состоится отдельная встреча Трампа с Ильхамом Алиевым. После этого, по его словам, стороны выступят с совместным заявлением.

Распространившуюся информацию активно обсуждают в экспертных кругах Армении. Что касается официальной позиции Иревана, то в аппарате армянского премьера заявили, что до публикации официального заявления информацию о визите Пашиняна в США следует считать неподтвержденной. В то же время Middle East Eye пишет, что Армения и Азербайджан «подпишут меморандум о взаимопонимании в Вашингтоне в пятницу, обязавшись стремиться к миру». «Подписание "письма о намерениях" между Ереваном и Баку обеспечит американскому президенту "дипломатическое достижение", к которому он стремился в регионе с прошлого месяца», - отметили источники издания.

Возможные переговоры двух лидеров в Белом доме состоятся после встречи 10 июля в Абу-Даби, на которой стороны обсуждали различные аспекты межгосударственной повестки дня нормализации. По ее итогам МИД двух стран выступили с практически идентичными заявлениями. В Баку встречу расценили как конструктивную, в Иреване - как успешную.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи в Абу-Даби заявил, что текст мирного договора согласован. «Идея парафирования этого документа также была выдвинута азербайджанской стороной», - заявил глава государства на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума,19 июля в Ханкенди. «Если армянская сторона считает, что карабахский конфликт завершен, а Минская группа была создана для карабахского конфликта, значит она должна быть ликвидирована. Для этого нужны изменения армянской конституции, чтобы оттуда была убрана декларация независимости, содержащая территориальные претензии к Азербайджану. И в принципе все. […] В принципе, мы не далеко от того, чтобы, как я говорил, железобетонно крышку гроба закрыть и дальше нормально жить. Я это говорил и на предыдущих встречах. Вы живите своей жизнью, мы будем жить своей жизнью. Только так постепенно, постепенно может сложиться более-менее приемлемая ситуация на Южном Кавказе для того, чтобы три страны в конце концов начали обсуждать возможности хоть какого-либо сотрудничества».

Как рассматривают вероятность вашингтонской встречи президента Азербайджана и премьера Армении в азербайджанских экспертных кругах?

Вот что сказал 1news.az по этому поводу глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне пока еще не подтверждена официально - ни в Баку, ни в Иреване.

Но если даже такая встреча состоится, то это будет результатом активности США и лично президента Трампа [в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией].

Наряду с этим армяно-азербайджанская повестка ясна. Это возможное парафирование уже согласованного текста мирного договора, и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.

Думаю, что это наиболее реалистичный элемент, который возможно достичь на сегодня.

А также вовлечение США уже в процесс разблокировки коммуникаций. Эта тема тоже активно дискутируется, но она все-таки больше - армяно-американская».

В продолжение темы напомним, что речь идет о Зангезурском коридоре, в основе которого лежит идея соединения основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, и – в более широком контексте – экономическое развитие Южно-Кавказского региона и более обширной географии.

В последнее время обсуждается возможность участия американской компании в контроле над проходящем по территории Армении участком Зангезурского коридора. В Баку эту тему рассматривает, как находящуюся в компетенции армянской стороны.

«Сотрудничают ли они с американскими компаниями - это их дело. А пока мы заняты своим. Мы расширяем транспортные связи и налаживаем контакты со всеми нашими соседями - Грузией, Ираном и Россией. В целом, такие связи принесут пользу всему региону. Если Армения будет готова, мы хотели бы совместно развивать Транскавказский транспортный коридор», - заявил недавно по этому поводу в интервью Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Таким образом, взгляд Баку на такие перспективы - предельно ясный и категоричный.

«Что касается аренды Зангезурского коридора американской компанией, то этот вопрос следует адресовать руководству Армении. На нашей территории не будет ни оператора, ни аренды, ни проката. Мы все делаем сами», - так говорит об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Что Армения хочет сделать? Не знаю. Они могут сделать многое. Они пригласили европейских так называемых наблюдателей, которые представляют собой группу хорошо подготовленных шпионов, которые шпионили против нас и, кстати, недавно шпионили против Ирана. Во время недавнего израильско-иранского противостояния они ходили и ездили вдоль иранской границы. Им нравится смотреть на нас в бинокль. Мы делаем то же самое. Завтра они могут пригласить – не знаю, кого они могут пригласить. Они могут пригласить кого угодно. Для нас важно, и я еще раз сказал своему коллеге в Абу-Даби, чтобы у нас был беспрепятственный и безопасный доступ из Азербайджана в Азербайджан, и мы считаем именно так, как я говорю. Это доступ из одной части страны в другую, и азербайджанские грузы и граждане Азербайджана не должны сталкиваться с пограничной службой Армении или кем бы то ни было еще. Итак, это наше законное требование, и я считаю его абсолютно справедливым, иначе наши люди окажутся под угрозой», - заявил глава государства на III Шушинском Глобальном медиафоруме.