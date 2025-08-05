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США начнут требовать залог до 15 тысяч долларов от определенных заявителей на визу - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий10:20 - Сегодня
США начнут требовать залог до 15 тысяч долларов от определенных заявителей на визу - ПОДРОБНОСТИ

С 20 августа в США запускается пилотная программа, в рамках которой туристы и бизнес-путешественники из стран, граждане которых часто остаются в США после окончания визы, могут быть обязаны внести залог до 15 000 долларов (25.500 манатов).

Эти средства, которые вносятся как гарантия соблюдения условий визы, будут возвращены только при условии своевременного выезда из страны, сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail.

Данная инициатива - часть ужесточения визовой политики администрации Дональда Трампа. Под действие программы также могут попасть граждане стран с недостаточным уровнем проверок при выдаче виз, а также стран, где практикуется получение гражданства за инвестиции без требования проживания.

Кроме того, с 1 октября вводится дополнительный сбор за «добропорядочность визы» - 250 долларов (425 манатов), который может быть возвращён в случае соблюдения всех условий визы.

Подчеркнем, что эти меры анонсированы на фоне подготовки США к проведению Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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