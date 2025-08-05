Пользователи из Азербайджана столкнулись с неполадками в WhatsApp Web

Азербайджанские пользователи сообщают в социальных сетях о трудностях с подключением к веб-версии приложения.

При этом некоторым удаётся зайти в веб-версию, но приложение вскоре самостоятельно закрывается, выдавая на экране следующую ошибку: «Не удалось привязать устройство из-за ошибки синхронизации. Повторите привязку устройства».

На данный момент ни в официальных соцсетях WhatsApp, ни в его блоге не опубликовано никаких заявлений или комментариев относительно возникших неполадок.