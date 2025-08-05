В Казахстане начали расследование в отношении «Российских железных дорог»

В отношении филиала ОАО "Российские железные дороги" начали расследование, передает Tengrinews.kz.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, в результате проведения анализа конкуренции на рынке услуг по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов в Северо-Казахстанской области выявилось, что филиал РЖД завышал цены, тем самым нарушая антимонопольное законодательство (пункт 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса).

Отмечается, что поводом для анализа стало обращение ТОО Agrimer Mamlutka по вопросу повышения цен на услуги со стороны Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги.

"Согласно обращению, с января текущего года филиал ОАО "РЖД" повысило стоимость услуги на 9,5 процента - до 845 261,76 тенге с учётом НДС. При этом в других регионах Казахстана аналогичная услуга стоит около 391 000 тенге", - говорится в сообщении.