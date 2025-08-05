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TikTok запускает новые инструменты для благополучия пользователей - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
TikTok запускает новые инструменты для благополучия пользователей - ФОТО

Ведущая платформа для создания и просмотра коротких роликов TikTok запускает ряд новых функций, направленных на обеспечение цифрового благополучия и поддержку пользователей.

Нововведения охватывают три ключевых направления: безопасность подростков, поддержку авторов и вовлечение сообщества в создание доверительной цифровой среды, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TikTok.

TikTok продолжает формировать безопасное и креативное пространство, где пользователи находят вдохновение, делятся своим творчеством и открывают для себя что-то новое - новые функции призваны не только защищать, но и формировать осознанную цифровую культуру, где каждый пользователь чувствует себя уверенно, свободно и защищенно.

Безопасность для подростков и их родителей

TikTok предлагает более 50 функций и настроек для подростковых аккаунтов, чтобы обеспечить безопасное и комфортное взаимодействие юных пользователей с платформой. Помимо встроенных механизмов защиты, работающих по умолчанию, платформа предлагает зарекомендовавший себя инструмент родительского контроля «Семейные настройки», который помогает родителям адаптировать TikTok под индивидуальные потребности подростков - теперь в него добавлены новые возможности:

- Автоматическое уведомление для родителя, когда подросток публикует видео, историю или фото, видимые другим пользователям. Это дает возможность родителям своевременно обсудить с ребенком, чем именно он делится в сети – без давления и вмешательства в личное пространство.

- Возможность видеть, какие настройки конфиденциальности выбраны подростком (в возрасте 16-17 лет): например, разрешено ли другим пользователям загружать его видео, доступен ли другим его список подписок, какие темы им отмечены как интересные, а, следовательно, чаще рекомендуются платформой для просмотра.

Поддержка цифрового благополучия

В TikTok уверены, что цифровые технологии должны помогать развиваться, вдохновляться и чувствовать себя комфортно, не вызывая переутомления и отторжения. Поэтому вместе с экспертами и Молодежным советом TikTok разработана инициатива «Миссии цифрового благополучия» – короткие задания, которые призваны помочь формировать здоровые цифровые привычки.

Первая серия миссий знакомит с уже существующими функциями TikTok, поддерживающими цифровое благополучие, среди них «Время сна», «Экранное время», «Семейные настройки», «Центр безопасности», «Фильтр по ключевым словам». За выполнение миссий пользователи получат специальные значки, что поможет им отслеживать свой прогресс.

Также TikTok работает над созданием нового раздела внутри приложения. В нем будут собраны все опции, поддерживающие цифровое благополучие – от дыхательных упражнений и успокаивающих аудиотреков до инструментов, помогающих пользователям осознанно управлять временем, проведенным на платформе.

Поддержка авторов

Авторы контента – движущая сила TikTok. Именно они задают тренды, вовлекают аудиторию и формируют сообщество платформы. Чтобы они чувствовали себя защищенно и уверенно, платформа запускает новые инструменты:

- Режим поддержки авторов – помогает управлять комментариями с фильтрацией нежелательных и оскорбительных комментариев.

- Массовое отключение слов, фраз и эмодзи в TikTok LIVE.

- Content Check Lite (Предварительная проверка контента) – позволяет авторам еще до публикации проверить, может ли их видео не подходить для рекомендаций другим пользователям.

- Входящие для авторов – обновленный интерфейс, который помогает сортировать и обрабатывать сообщения. Теперь креаторам с более 10 000 подписчиков доступны вкладки «непрочитанные» и «важные», возможность создавать быстрые ответы и настраивать автоответы на часто задаваемые вопросы.

- Чат-комната авторa – это функция, которая позволяет авторам напрямую общаться и взаимодействовать со своими самыми вовлеченными подписчиками в TikTok. Чат-комнаты доступны только авторам старше 18 лет, у которых не менее 10 000 подписчиков и активирована функция «Суперподписка» или «Фан-клуб автора трансляций». Весь контент должен соответствовать нашим Правилам сообщества.

Отметим, что эти функции делают творчество более защищенным и комфортным, чтобы авторы могли сосредоточиться на том, что действительно важно – своем контенте и аудитории.

Как отмечают представители платформы, нововведения разработаны с учетом мнений подростков, родителей, экспертов, представителей гражданского общества и медиа, чтобы сделать TikTok еще более безопасной и прозрачной платформой для всех.

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