Рубио обсудил с Уиткоффом итоги визита в Москву

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «несколько минут назад» поговорил по телефону с посланником президента США Стивом Уиткоффом после его визита в Россию и переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Его слова 6 августа передает агентство Reuters.

«Надеюсь, скоро появятся какие-то заявления, может быть, положительные, а может — нет», — сказал он.

«Мы еще поговорим об этом позже», — добавил Рубио, отвечая на вопрос о вступлении в силу санкций против РФ на текущей неделе.