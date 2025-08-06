Трамп: На встрече Уиткоффа и Путина был достигнут «большой прогресс»

Президент США Дональд Трамп дал оценку встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Москве.

Трамп написал об этом в соцсети Truth Social.

"Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел крайне продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал об этом некоторых наших европейских союзников. Все согласны, что эта война должна завершиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - говорится в публикации.