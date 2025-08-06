Ариф Мамедов скоропостижно скончался в Грузии - ФОТО

Президент Федерации каратэ-до Азербайджана Ариф Мамедов скоропостижно скончался в Грузии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, информацию об этом предоставили в федерации.

Причина смерти Арифа Мамедова, возглавлявшего федерацию с 2023 года, не уточняется.

В настоящее время ведётся работа по доставке тела чемпиона мира и Европы А.Мамедова в страну.

Отметим, что ранее он занимал должность заместителя председателя Общественного совета при Министерстве молодежи и спорта.