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Кёнуль Нуруллаева: Затулин грезит о том, что вновь сможет покровительствовать сепаратистам

First News Media10:17 - Сегодня
Кёнуль Нуруллаева: Затулин грезит о том, что вновь сможет покровительствовать сепаратистам

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин всегда имел предвзятое отношение к Азербайджану.

Даже в период оккупации он был сторонником сохранения «статус-кво» в Карабахе и изменения ситуации в пользу оккупанта. Об этом заявила 1news.az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кёнуль Нуруллаева.

«Затулин, оценивающий обострившиеся в последнее время отношения между Баку и Москвой в качестве «возможности» для себя, вновь в своем амплуа. Поддерживая проармянскую позицию, он находится в авангарде черного пиара против нашей страны, продолжает вести антиазербайджанскую риторику и делает безответственные заявления в адрес нашей страны.

Очередная истерика Затулина, безосновательно недовольного сносом памятника армянскому художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди, подтверждает, что он вновь потерял чувство реальности. Затулин думает, что сможет снова покровительствовать сепаратистам, как делал это во время 30-летней оккупации. Его активная позиция в вопросе касательно памятника, на самом деле, является поддакиванием армянскому лобби.

Новые реалии, созданные Азербайджаном в регионе в течение последних 5 лет, как говорится, подпортили настроение таким недругам, как Затулин. Особенно после успешных антитеррористических операций, завершившихся победой Азербайджана, коварные планы провокаторов были полностью разрушены. Они считают, что смогут изменить действительность, представив национальные топонимы с армянскими названиями на исторических землях Азербайджана», - сказала депутат.

Азербайджан требует от всех своих партнёров, включая Россию, соблюдения своей территориальной целостности и суверенитета, заявила она.

«Тем, кто во время оккупации угрожал территориальной целостности Азербайджана при каждом удобном случае, последние 5 лет приходится мириться с нынешней реальностью. И это есть главная причина истерики Затулина. Однако истина в том, что никто не может говорить с Азербайджаном на языке угроз и запугивания», - заключила депутат.

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