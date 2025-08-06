Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши

Кароль Навроцкий в среду официально вступил в должность президента Польши сроком на пять лет.

Церемония его инаугурации состоялась в зале пленарных заседаний парламента и транслировалась местными телеканалами. Присягу у Навроцкого в соответствии с протоколом принял спикер сейма Шимон Холовня.

"Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал Навроцкий.

В торжественной церемонии инаугурации приняли участие депутаты и сенаторы, представители правительства, дипкорпуса, военные и духовенство, а также бывшие президенты Польши.

По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.

Как ожидается, свою работу на посту президента Навроцкий начнет с поездки по стране. Он также намерен внести несколько законодательных инициатив, включая законопроект о Центральном транспортном узле (ЦТК) и законопроект об увеличении размера необлагаемого налогом минимума до 60 000 злотых (16 тысяч долларов).

Источник: РИА Новости