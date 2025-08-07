Госкомитет: Исторические и культурные памятники вокруг мечети «Тезепир» сохраняются

В рамках продолжающихся работ по реконструкции территории вокруг мечети «Тезепир» обеспечивается сохранность находящихся там памятников истории и культуры.

Как сообщает агентство Report, об этом заявил начальник сектора по связям с общественностью Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу.

По его словам, проект предполагает обязательное сохранение всех объектов, находящихся под государственной охраной как памятники истории и архитектуры. Также будут сохранены и те здания, которые не имеют официального статуса памятников, но обладают исторической ценностью. Их планируется интегрировать в общую архитектурно-градостроительную концепцию квартала.

«Здесь также будет создана комфортная инфраструктура, зелёные зоны и культурные пространства для качественного досуга жителей города и его гостей», — подчеркнул Идрисоглу.