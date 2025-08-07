Полиция Дортмунда расследует инцидент с нацистским приветствием на партсъезде АдГ
Сотрудники полиции Дортмунда начали расследование в отношении жителя Хагена (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ после того, как он продемонстрировал нацистское приветствие на окружном партийном съезде "Альтернативы для Германии" (АдГ).
Об этом пишет агентство DPA.
По его информации, 26-летний мужчина продемонстрировал запрещенное приветствие, будучи участником партийного съезда АдГ в Унне в воскресенье. Участник контрдемонстрации сфотографировал это действие и сообщил в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело по факту использования символики неконституционных организаций.
Расследованием данного дела занимается отдел государственной безопасности полицейского управления Дортмунда. Отдел государственной безопасности полиции всегда расследует правонарушения, имеющие политическую подоплеку.
В Германии запрещены символы национал-социализма, включая нацистское приветствие, которое отдавали, вытянув правую руку перед собой.
Источник: ТАСС