В Турции прооперирована народная артистка Азерин - ФОТО

В столице Турции Анкаре прооперирована народная артистка Азербайджана Азерин.

О прошедший операции певица рассказала на свой странице в социальной сети Instagram, не став раскрывать диагноз и отметив следующее: «Жизнь - это испытание, и каждый из нас в определённые периоды проходит через такие испытания. Я пережила серьёзные проблемы со здоровьем и прошла через непростой этап. Приняла решение о проведении операции. Слава Богу, сегодня я уже чувствую себя хорошо и с каждым днём становлюсь всё сильнее. Я испытываю глубокую благодарность к тем людям, которые были рядом со мной в этот трудный период и поддерживали меня».

В своем посту народная артистка высказала благодарность министру здравоохранения Турции Кемалю Мемишоглу, а также признательность персоналу и врачам Городской больницы Анкары за их труд, заботу, любовь и внимание: «Особую благодарность выражаю моей подруге Фулье Озтюрк, которая с самого начала была рядом и искренне с любовью поддерживала меня. Благодарю мою семью и друзей, с которыми у меня настолько близкая связь, что они для меня как родные, за молитвы и постоянную поддержку, придававшие мне силы».

Напомним, что народная артистка Азербайджана Азерин долгое время проживает в Турции.