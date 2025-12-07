EMIN дал традиционный ежегодный концерт во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

6 декабря во Дворце Гейдара Алиева, народный артист Азербайджана EMIN дал традиционный зимний концерт, собравший 2000 зрителей.

Творчество певца одинаково трогает людей разных поколений - концерт прошел при полном аншлаге, билеты были распроданы за неделю. EMIN исполнил 19 песен, в том числе «Такие приходят однажды» из нового альбома «Герои черно-белых фильмов», релиз которого состоялся 21 ноября, а также любимые всеми хиты прошлых лет, такие как «Still», «Я лучше всех живу», «Сбежим в Баку» и, конечно, «Синяя вечность» из альбома «Верни мне музыку», посвященного памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева.

Зал аплодировал стоя, зрители несли на сцену подарки и цветы, артиста вызвали на бис. В своем обращении к залу EMIN говорил о том, как ценно для него то, что эту музыку слушают и чувствуют.

«Каждый артист постоянно ищет ответы на вопросы: как найти себя в музыке, как реализоваться в этом прекрасном и непростом мире искусства? И сегодня я понимаю, что мой путь выбран правильно, благодаря вам», - сказал он.