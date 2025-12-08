Звезда турецких сериалов Синем Кобал в Баку - ФОТО

Турецкая актриса и модель Синем Кобал посетила столицу Азербайджана для участия в Международном кинофестивале Baku Cinema Breeze.

Звезда сериала «Küçük sırlar» С.Кобал стала звездной гостьей открытия Дней турецкого кино, проходящих в рамках международной программы Baku Cinema Breeze – на мероприятии актриса представила фильм «Her şeyin başı Merkür» (Все начинается с Меркурия).

В ходе бакинской премьеры фильма Синем Кобал заявила, что для нее большая радость приехать в азербайджанскую столицу и встретиться с азербайджанскими зрителями – также актриса отметила, что фестиваль Baku Cinema Breeze объединил как деятелей кино, так и зрителей, которым пожелала, вдохновившись фильмом «Her şeyin başı Merkür», найти себя.

С.Кобал посвятила пост в Instagram визиту в столицу Азербайджана, отметив в социальной сети следующее: «Ты очень хороший, Баку».