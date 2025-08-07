Google анонсировала бесплатный ИИ-репетитор

В преддверии нового учебного года Google анонсировала запуск инструмента Gemini Guided Learning, который позиционируется как интерактивный ИИ-репетитор.

Об этом говорится в блоге компании.

Guided Learning работает по принципу пошагового разбора задач, адаптируя объяснения под индивидуальные потребности пользователя. В процессе задействуются визуальные материалы, включая графики, изображения, видео и тесты, позволяющие не только получить ответ на запрос, но и глубже понять концептуальные основы темы.

Отмечается, что нововведение станет частью более широкой стратегии Google по интеграции искусственного интеллекта в образовательные сценарии на фоне растущих опасений, что ИИ-сервисы могут снижать вовлеченность учащихся, подменяя обучение прямыми решениями.

Анонс Google последовал спустя чуть более недели после того, как OpenAI представила схожий по назначению инструмент в ChatGPT, также нацеленный на поддержку обучающего процесса, а не просто предоставление готовых решений.

В дополнение к Guided Learning Google сообщила об улучшениях Gemini, направленных на расширение его образовательных возможностей. Теперь ИИ сможет автоматически встраивать визуальные пояснения (схемы, изображения, видео с YouTube) прямо в ответы, а также генерировать карточки для запоминания и персонализированные учебные пособия на основе предоставленных материалов или результатов тестов.