 По факту тяжелого ДТП в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

По факту тяжелого ДТП в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:18 - Сегодня
По факту тяжелого ДТП в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) прокомментировало крупную аварию в Шамкире, в результате которой погибли 7 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУГДП, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа на трассе Баку-Газах в Шамкирском районе. В результате столкновения микроавтобуса марки "Mercedes Sprinter" с грузовым автомобилем погибли 7 человек, несколько человек получили травмы различной степени тяжести, передает 1news.az.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. Причины аварии будут установлены по итогам расследования, и общественности будет предоставлена дополнительная информация.

09:22

Названы имена погибших в результате тяжёлого ДТП в Шамкире.

Как сообщает АПА, среди погибших 4 мужчин и 3 женщины:

- Шадет Байрамов, 1992 года рождения
- Бести Набиева, 1975 года рождения
- Айдын Панахов, 1977 года рождения
- Гызханым Томаева, 1962 года рождения
- Кенан Мамедов, 2008 года рождения
- Фахрия Новрузова, 1978 года рождения
- Ариф Багиров, 1966 года рождения

Также стали известны имена пострадавших в ДТП.

Среди пострадавших жители Агстафы и Баку, а также одна гражданка Грузии:

- М. Гарибов, 1995 года рождения, житель Агстафинского района
- Н. Гарибова, 2004 года рождения, жительница Агстафинского района
- К. Мамедов, 1969 года рождения, житель Агстафинского района
- Ш. Панахова, 1975 года рождения, жительница Баку
- Б. Гёзалова, 1970 года рождения, гражданка Грузии

Состояние К. Мамедова оценивается как тяжёлое, поэтому он доставлен в больницу в Гяндже.

Среди погибших также есть жители Агстафинского района.

По факту проводится расследование.

08:55

В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе погибли семь человек.

Как передает Report, на участке трассы Баку-Газах в селе Дялляр Джяир микроавтобус Mercedes наехал сзади на грузовой автомобиль. В результате инцидента погибли семь, пострадали несколько человек.

Раненые госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

По факту ведется расследование.

1856

