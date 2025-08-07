По факту тяжелого ДТП в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО
Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) прокомментировало крупную аварию в Шамкире, в результате которой погибли 7 человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУГДП, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа на трассе Баку-Газах в Шамкирском районе. В результате столкновения микроавтобуса марки "Mercedes Sprinter" с грузовым автомобилем погибли 7 человек, несколько человек получили травмы различной степени тяжести, передает 1news.az.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. Причины аварии будут установлены по итогам расследования, и общественности будет предоставлена дополнительная информация.
09:22
Названы имена погибших в результате тяжёлого ДТП в Шамкире.
Как сообщает АПА, среди погибших 4 мужчин и 3 женщины:
- Шадет Байрамов, 1992 года рождения
- Бести Набиева, 1975 года рождения
- Айдын Панахов, 1977 года рождения
- Гызханым Томаева, 1962 года рождения
- Кенан Мамедов, 2008 года рождения
- Фахрия Новрузова, 1978 года рождения
- Ариф Багиров, 1966 года рождения
Также стали известны имена пострадавших в ДТП.
Среди пострадавших жители Агстафы и Баку, а также одна гражданка Грузии:
- М. Гарибов, 1995 года рождения, житель Агстафинского района
- Н. Гарибова, 2004 года рождения, жительница Агстафинского района
- К. Мамедов, 1969 года рождения, житель Агстафинского района
- Ш. Панахова, 1975 года рождения, жительница Баку
- Б. Гёзалова, 1970 года рождения, гражданка Грузии
Состояние К. Мамедова оценивается как тяжёлое, поэтому он доставлен в больницу в Гяндже.
Среди погибших также есть жители Агстафинского района.
По факту проводится расследование.
08:55
В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе погибли семь человек.
Как передает Report, на участке трассы Баку-Газах в селе Дялляр Джяир микроавтобус Mercedes наехал сзади на грузовой автомобиль. В результате инцидента погибли семь, пострадали несколько человек.
Раненые госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.
По факту ведется расследование.