Госдеп США отреагировал на атаку России на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину

Удары России по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам недопустимы.

Об этом сказали в Госдепартаменте США в ответ на запрос Trend касательно атаки России на объект, обеспечивающий поставки азербайджанского газа в Украину.

«Россия должна немедленно прекратить такие действия. Разрушительные последствия этой войны для людей – именно та причина, по которой Президент Трамп стремится к установлению мира. Необходимо положить конец смертям и разрушениям», – заявил представитель ведомства.

Отметим, что 6 августа минэнерго Украины сообщило об атаке России на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута, по которому недавно начались поставки азербайджанского газа в Украину.

Как отмечается, в ночь на 6 августа 2025 года Россия совершила атаку на объект газовой инфраструктуры — компрессорную станцию Оператора газотранспортной системы Украины в Одесской области, недалеко от украинско-румынской границы. Этот объект обеспечивал работу маршрута, по которому в Украину поступали тестовые объёмы газа из Азербайджана, а также сжиженный природный газ из США через греческие СПГ-терминалы и Трансбалканский газопровод.

"Оборудование, отвечающее за функционирование этого маршрута, было атаковано десятками ударных беспилотников. На месте работают специалисты, проводится оценка последствий удара", - говорится в сообщении.

Отметим, что группа компаний «Нафтогаз» подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR, о закупке азербайджанского природного газа.

Впервые начались поставки газа по Трансбалканскому маршруту через коридор Болгария-Румыния-Украина в тестовом режиме.