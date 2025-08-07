Завтра на Земле ожидается самая мощная за последние месяцы магнитная буря

На Земле ожидается самая сильная за последние 2 месяца магнитная буря. Она начнется в пятницу, 8 августа.

Как сообщают зарубежные СМИ, ранее стало известно, что 5 августа на Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности – М4.4. При этом произошел выброс плазмы, но облако было направлено не к нашей планете, а вбок под углом около 45 градусов. Ученые пришли к выводу, что событие не несет угрозы для нашей планеты. Однако, согласно обновленным данным, геомагнитные последствия для Земли станут гораздо более сильными, чем ожидалось.

Так, Землю заденет высокоскоростное ядро облака. Это повлечет за собой сильный удар по магнитному полю.

По прогнозам, геомагнитный индекс Кр (показатель, характеризующий геомагнитную активность) поднимется до значения 6. Подобного не наблюдалось с 13 июня.

События такого масштаба считаются средними по мощности. Но они способны повлиять на энергетические системы, работу космических аппаратов и распространение радиоволн.

Ухудшение геомагнитной обстановки начнется еще в ночь на пятницу, когда Земля войдет в зону действия крупной корональной дыры. В целом ситуация на Солнце оценивается как сложная – только за одни сутки 6 августа произошло 18 вспышек.