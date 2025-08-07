Замминистра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки

Вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев освобожден от должности, и задержан по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Службу по противодействию коррупции Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

"Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта", - сообщили в КНБ.

Оперативники провели обыски в его доме. Во время следственных действий из вазы в доме изъяли крупную сумму наличных. Не уточняется о какой сумме ижет речь.

Накануне премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал профильные министерства за слабую организацию работы таможенной службы, а также за затягивание сроков ремонта автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Кыргызстаном. Бектенов поручил наказать руководителей Комитета госдоходов и Комитета автодорог "за ненадлежащую организацию работы".