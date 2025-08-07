Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

У обоих транспортных средств, участвовавших в аварии в Шамкирском районе, не было разрешений на перевозки и разрешительных карт.

Как передает 1news.az, об этом сообщает на Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Сообщается, что микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» (госномер 99-GO-705) осуществлял заказные пассажирские перевозки без отличительного знака, разрешения и карты на перевозки.

Также выяснилось, что у грузового автомобиля КамАЗ (госномер 20-DL-094) также отсутствовали разрешение на перевозки и разрешительная карта.

«Транспортные средства не проходили предрейсовый технический осмотр в соответствии с требованиями законодательства, а водители — медицинский осмотр. Для установления причин дорожно-транспортного происшествия начаты соответствующие расследования. Инцидент расследуется правоохранительными органами», — говорится в заявлении.

Чиатйте по теме:

По факту тяжелого ДТП в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО