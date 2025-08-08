Будет ли в Азербайджане 12-й класс? - Официальный ответ

В последние дни в социальных сетях распространилась информация о переходе на 12-летнее образование со следующего учебного года.

Как передает 1news.az, в Министерстве науки и образования, отвечая на запрос Oxu.Az, заявили, что новость о введении 12-го класса со следующего учебного года не соответствует действительности.

В ведомстве отметили, что в Азербайджане общее образование принципиально охватывает 12 лет (1+11 лет) и включает в себя:

этап подготовки к школе (5 лет);

начальное образование (I-IV классы);

общее среднее образование (V-IX классы);

полное среднее образование (X-XI классы).

«Переход на 12-летнюю систему образования в её традиционном понимании - это многоаспектный и сложный процесс. Наша цель, как Министерства науки и образования, состоит не только в увеличении количества лет, но и в создании качественной образовательной среды, полностью соответствующей международным стандартам», - говорится в сообщении.