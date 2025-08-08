В Южно-Сахалинске самолет DHC-6-400 совершил аварийную посадку

Самолет DHC-6-400 рейса Южно-Сахалинск - Советская Гавань совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня воздушное судно DHC-6-400, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск - Советская Гавань авиакомпании "Тайга", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета. Через некоторое время после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту находились 14 пассажиров, в том числе 4 несовершеннолетних. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Повреждений судна не зафиксировано. Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Также контролируется ход проведения доследственной проверки Восточным МСУТ СК России.

Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.