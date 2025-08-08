Мать девочки с синдромом Рапунцель: «Несколько раз стригла ей волосы - она искала другие, чтобы съесть» - ВИДЕО

30 июля жительница Гахского района Лала Гамзаева (2016 г.р.) была госпитализирована в Клинический медицинский центр с жалобами на тошноту, отсутствие аппетита и боль в животе.

После проведённых радиологических исследований ей был поставлен диагноз трихофагия (волосяной безоар в желудке), и она была переведена в отделение детской хирургии, где ей была проведена успешная хирургическая операция на желудке, в результате которой скопление волос было удалено.

Данной истории был посвящен новостной сюжет Xəzər Xəbər, в рамках которого 9-летняя девочка рассказала, что, когда она вырывает волосы, то даже ничего не чувствует и делает это неосознанно.

В свою очередь ее мать – Шахана Гамзаева – рассказала, что замечала с раннего детства, что девочка ест свои волосы, но не осознавала серьёзности проблемы: «Привычка есть волосы у нее с раннего детства. Не представляли, к чему это может привести в итоге, и я не обращалась к врачу. Дочка стала меньше есть, ее тошнило… Невропатолог разъяснил мне, что это за болезнь, мы продолжим лечение у невропатолога после операции. Несколько раз я стригла ей волосы - тогда она начинала искать волосы в других местах, чтобы съесть».

*Трихофагия, также называемая синдромом Рапунцель или расстройством поедания волос, - это рецидивирующее психологическое расстройство, при котором человек выщипывает, ест или проглатывает волосы.