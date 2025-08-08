МИД РФ: Для нормализации отношений дело за решением Тбилиси

Россия готова развивать с Грузией «здоровое прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам», теперь дело за решением Тбилиси.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин газете "Известия".

"С грузинской стороны прозвучал целый ряд, насколько я помню, заявлений о том, как она видит будущее отношений с Россией. Мы же остаемся на позиции готовности развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам, и готовы идти по пути двусторонней нормализации с Тбилиси", - сказал Галузин в беседе с изданием.

Он подчеркнул, что теперь "дело за тем, чтобы в Тбилиси определились относительно своих дальнейших действий".

Восстановление политического диалога с Грузией остается одной из ключевых задач РФ. С 2008 года у Москвы и Тбилиси отсутствуют дипломатические отношения, хотя активно развиваются торговые связи, отмечается в публикации.