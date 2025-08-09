 Исторический саммит в Белом Доме: начало пути к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Исторический саммит в Белом Доме: начало пути к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе

First News Media10:50 - Сегодня
Исторический саммит в Белом Доме: начало пути к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе

Гюльшен Пашаева,

депутат Милли Меджлиса, член правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО)

По приглашению президента США Дональда Трампа 7-8 августа 2025 года состоялся рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в США. В рамках визита были достигнуты важнейшие договоренности как в контексте двусторонних отношениях между Азербайджаном и США, так и в направлении реализации мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

В результате визита стало совершенно очевидным, что двусторонние отношения между Азербайджаном и США переходят на новый качественный уровень, нацеленный на стратегическое партнерство. Это нашло свое отражение и в подписанном в ходе визита «Меморандуме о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки».

По итогам двусторонних переговоров Президента Ильхама Алиева и Президента Дональда Трампа стороны подтвердили готовность к укреплению стратегического партнёрства по трём ключевым направлениям:

Региональные связи — включая энергетику, торговлю и транзитные маршруты. Здесь Азербайджан закрепил свою роль надёжного поставщика энергоресурсов и транспортного узла между Европой и Азией.

Экономические инвестиции — особое внимание было уделено перспективам вложений в искусственный интеллект, цифровую инфраструктуру и «умные» транспортные системы.

Сотрудничество в сфере безопасности — в том числе поставки в оборонной сфере и взаимодействие в борьбе с международным терроризмом.

Также одним из важнейших итогов визита стало подписание Президентом США документа о приостановлении действия 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы», что открыло дополнительные возможности для прямого военного и экономического сотрудничества между двумя государствами.

Также 8 августа в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии Президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров было опубликовано совместное декларация, в котором зафиксированы ключевые договорённости:

  • Лидеры стали свидетелями парафирования текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией» и признали необходимость его скорейшего подписания и ратификации;
  • Стороны согласились прекратить Минский процесс и распустить связанные с ним структуры. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении подписали совместное обращение в ОБСЕ с призывом поддержать это решение;
  • Была вновь подтверждена важность открытия транспортных коммуникаций, включая беспрепятственное сообщение между Нахчыванской Автономной Республикой и основной территорией Азербайджана;
  • Армения выразила готовность сотрудничать с США и согласованными третьими сторонами по созданию транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP);
  • Была признана необходимость наметить курс на светлое будущее в соответствии с Уставом ООН и Алматинской декларацией 1991 года;
  • Была выражена уверенность, что этот саммит является прочной основой для взаимного уважения и продвижения мира в регионе;
  • Высказана глубокая признательность Президенту США Дональду Трампу за организацию этого саммита и его значительный вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Таким образом, подписание этого документа открывает новую веху в деле достижения долгосрочного мира, развития и процветания Южного Кавказа.

Вашингтонский саммит августа 2025 года стал уникальным примером того, как дипломатия, экономические интересы и стратегическая безопасность могут быть объединены в едином пакете решений. Он ознаменовал начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США и стал прологом к установлению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Благодаря личному взаимодействию Президента Ильхама Алиева и Президента Дональда Трампа, а также готовности сторон к компромиссам, появилась реальная перспектива не только завершить один из самых затяжных конфликтов на постсоветском пространстве, но и превратить Южный Кавказ в единый политико-экономический регион мира и сотрудничества.

