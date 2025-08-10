В Ираке сотни паломников отравились хлором
621 паломник пострадал от удушья из-за утечки хлора в Ираке.
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Инцидент произошел в Карбале. По данным минздрава Ирака, все пострадавшие получили медицинскую помощь и покинули больницы в хорошем состоянии.
Причиной инцидента была названа утечка хлора с водопроводной станции на трассе Карбала-Наджаф.
Журналисты отмечают, что иракская инфраструктура находится в плачевном состоянии из-за десятилетий войн и коррупции, при этом стандарты безопасности для оценки их надежности в стране не действуют.
Источник: Gazeta.Ru
