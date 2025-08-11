Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

ЗАО "Бакинский Метрополитен" 12 августа перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщили в Обществе, в работу Бакинского метрополитена будут внесены изменения в связи с матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между футбольным клубом "Карабах" и представителем Северной Македонии "Шкендия" .

"Учитывая интерес болельщиков ко встрече, дополнительные меры будут приняты на станциях "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариманов", расположенных вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. Для удобства и безопасности пассажиров будет составлен специальный график дежурств, а также привлечены дополнительные сотрудники", - говорится в информации.

Поезда продолжат движение по летнему графику, но будут подготовлены резервные составы для оперативного выпуска на линию при необходимости.