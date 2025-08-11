 Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

First News Media13:50 - Сегодня
Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

ЗАО "Бакинский Метрополитен" 12 августа перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщили в Обществе, в работу Бакинского метрополитена будут внесены изменения в связи с матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между футбольным клубом "Карабах" и представителем Северной Македонии "Шкендия" .

"Учитывая интерес болельщиков ко встрече, дополнительные меры будут приняты на станциях "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариманов", расположенных вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. Для удобства и безопасности пассажиров будет составлен специальный график дежурств, а также привлечены дополнительные сотрудники", - говорится в информации.

Поезда продолжат движение по летнему графику, но будут подготовлены резервные составы для оперативного выпуска на линию при необходимости.

Поделиться:
204

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Xроника

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Xроника

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Xроника

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

Общество

Похищение, ссоры и топор: стали известны детали убийства в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross: изысканный пример технологичной практичности

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Этим лицам разрешение на въезд в Карабах теперь оформляется автоматически

В эти дни в Баку усилится ветер

Начинается электронный перевод школьников на новый учебный год

5000 манатов за пост: Сколько стоит реклама у азербайджанских блогеров? - ВИДЕО

Последние новости

История Нармин Ханкишиевой: От смешных семейных драм в TikTok до мечты об Оскаре - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Сегодня, 14:44

Похищение, ссоры и топор: стали известны детали убийства в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

Сегодня, 14:31

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Сегодня, 14:15

Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

Обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross: изысканный пример технологичной практичности

Сегодня, 14:00

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

Сегодня, 13:50

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Сегодня, 13:45

Идёт активная подготовка к 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Неделе - ФОТО

Сегодня, 13:40

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Сегодня, 13:38

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

Сегодня, 13:31

СМИ сообщают о возможном месте проведения переговоров Трампа и Путина на Аляске

Сегодня, 13:25

Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:53

Пашинян рассказал президенту Ирана о результатах переговоров в Вашингтоне

Сегодня, 12:48

Багаи: Иран и Армения проведут консультации по Зангезурского коридору

Сегодня, 12:40

Задержан азербайджанец, привлеченный гражданином Ирана к наркокурьерству - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

УЕФА предупредил соперника «Карабаха»

Сегодня, 12:22

TƏBİB о состоянии младенца, родившегося в метро

Сегодня, 12:15

Колонка ректора: Стратегические ориентиры развития Карабахского университета

Сегодня, 12:10
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30