Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

Информация об угрозе атаки Ирана на «маршруту Трампа» в Зангезурском коридоре, проходящем через территорию Армении, не соответствуют действительности.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает Ettela.

«Мы всегда приветствовали наличие путей сообщения, но при этом заявляли, что действия в этой области не должны противоречить международному праву и нарушать международные границы, и это наша последовательная позиция», — сказал он.

Дипломат также указал на добрососедские отношения Ирана и Армении. Багаи отметил, что иранское внешнеполитическое ведомство находится в диалоге с властями как Армении, так и Азербайджана.

При этом, представитель МИД Ирана не одобрил посредничество США в урегулировании конфликта между Баку и Иреваном - в Тегеране убеждены в отсутствии «пользы для безопасности региона от вмешательства внешних государств».