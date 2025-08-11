 Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

First News Media14:31 - Сегодня
Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

Информация об угрозе атаки Ирана на «маршруту Трампа» в Зангезурском коридоре, проходящем через территорию Армении, не соответствуют действительности.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает Ettela.

«Мы всегда приветствовали наличие путей сообщения, но при этом заявляли, что действия в этой области не должны противоречить международному праву и нарушать международные границы, и это наша последовательная позиция», — сказал он.

Дипломат также указал на добрососедские отношения Ирана и Армении. Багаи отметил, что иранское внешнеполитическое ведомство находится в диалоге с властями как Армении, так и Азербайджана.

При этом, представитель МИД Ирана не одобрил посредничество США в урегулировании конфликта между Баку и Иреваном - в Тегеране убеждены в отсутствии «пользы для безопасности региона от вмешательства внешних государств».

Поделиться:
144

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Xроника

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Xроника

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Xроника

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

В мире

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

СМИ сообщают о возможном месте проведения переговоров Трампа и Путина на Аляске

Пашинян рассказал президенту Ирана о результатах переговоров в Вашингтоне

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Завтра на Земле ожидается самая мощная за последние месяцы магнитная буря

В Ираке сотни паломников отравились хлором

Датский зоопарк призвал сдавать ненужных питомцев на корм хищникам

Зеленский отверг уступки территорий

Последние новости

История Нармин Ханкишиевой: От смешных семейных драм в TikTok до мечты об Оскаре - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Сегодня, 14:44

Похищение, ссоры и топор: стали известны детали убийства в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

Сегодня, 14:31

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Сегодня, 14:15

Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

Обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross: изысканный пример технологичной практичности

Сегодня, 14:00

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

Сегодня, 13:50

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Сегодня, 13:45

Идёт активная подготовка к 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Неделе - ФОТО

Сегодня, 13:40

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Сегодня, 13:38

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

Сегодня, 13:31

СМИ сообщают о возможном месте проведения переговоров Трампа и Путина на Аляске

Сегодня, 13:25

Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:53

Пашинян рассказал президенту Ирана о результатах переговоров в Вашингтоне

Сегодня, 12:48

Багаи: Иран и Армения проведут консультации по Зангезурского коридору

Сегодня, 12:40

Задержан азербайджанец, привлеченный гражданином Ирана к наркокурьерству - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

УЕФА предупредил соперника «Карабаха»

Сегодня, 12:22

TƏBİB о состоянии младенца, родившегося в метро

Сегодня, 12:15

Колонка ректора: Стратегические ориентиры развития Карабахского университета

Сегодня, 12:10
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30